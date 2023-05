Quién es Cande Lecce, la supuesta amante de Mauro Icardi

La historia de Cande Lecce comienza en Rosario, la misma ciudad natal de Mauro Icardi, y su desenlace es aún incierto. En los últimos días, su nombre ha acaparado los titulares de los medios de espectáculos al responder al futbolista, quien intentaba desmentir su supuesto romance. "Cuánto circo y cuánto payaso. Ya no me sorprende todas las veces que te creí. Piden pruebas, las tienen a la vista. Pero claro, no alcanzan y las quieren ensuciar. Sería muy cínica para inventar con tanto detalle. ¿Qué pasa, se cayó la careta? Ya voy a hablar y voy a contar mi verdad" , expresó indignada en una publicación en su cuenta de Instagram.

En medio del frenesí mediático, la joven volvió a hablar durante una entrevista en el programa "Intrusos", donde explicó cómo se sentía y cómo la viralización de la supuesta infidelidad había afectado su vida. "Esta situación es difícil para mí, estoy atravesando una situación complicada y, por eso, me encuentro sin trabajo" , confesó. "La exposición fue excesiva, tenía una vida estable con mi trabajo y mi familia", añadió. Asimismo, reveló los motivos que la llevaron a contar su versión de los hechos. "Me sentí vulnerable. Cuando vi la publicación y su regreso a Argentina, se lo conté a una amiga en un momento de gran conmoción, no podía creer lo que estaba sucediendo", aseguró.

“A mí en todo momento me dijo que estaba separado. Esto viene desde octubre”, explicó la modelo, que agregó que, de saber que estaba casado, no se hubiera involucrado con el futbolista. “Wanda me parece divina, si el tengo que pedir disculpas a alguien es a ella, porque él en todo momento me dijo ‘estoy solo’”, repitió.

Luego, le preguntaron si estaba al tanto de los movimientos de Nara e Icardi en las redes, que incluían vacaciones en destinos como las Maldivas. “¿Por qué no le consultan a él eso y no a mí?”, se preguntó. “¿Por qué no le voy a creer que estaba separado? Yo conocí a alguien sensible, con quien tuve charlas amenas, nos fuimos conociendo en el día a día a través de videollamadas. No me mostró otra cosa”, aseguró.

Finalmente negó que hiciera todo esto para buscar fama: “Si me hubiese querido hacer famosa, no sería más fácil que estuviera en Buenos Aires? Lo hice público porque me sentí mal. Cuando me vi envuelta en la situación, decidí hacerme cargo. Somos dos personas adultas”, enfatizó.

Con información de Infobae.com