Viral

Qué pasó con Eduardo Feinmann ayer en vivo y por qué fue tendencia

Eduardo Feinmann fue tendencia en redes tras un polémico episodio vivido en la vía pública. El video generó repercusión y en esta nota te contamos qué pasó.

Qué pasó con Eduardo Feinmann ayer en vivo y por qué fue tendencia

Qué pasó con Eduardo Feinmann ayer en vivo y por qué fue tendencia

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, el periodista Eduardo Feinmann se volvió tendencia en redes tras un polémico episodio en la vía pública con una figura pública. El hecho, captado en video, desató una ola de comentarios. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

Eduardo Feinmann (2)
El tenso momento en la vía pública que involucró a Eduardo Feinmann

El tenso momento en la vía pública que involucró a Eduardo Feinmann

Qué pasó con Eduardo Feinmann ayer en vivo y por qué fue tendencia

Según se pudo ver en las imágenes, el sindicalista Marcelo Peretta esperó a Eduardo Feinmann a la salida de Radio Mitre, ubicada en la calle Mansilla, con la intención de increparlo.

Lee además
Telefe pegó el portazo: La Voz Argentina sufrirá importantes cambios
Novedades

Telefe pegó el portazo: La Voz Argentina sufrirá importantes cambios
Por qué no salió La Voz Argentina: los motivos detrás de la ausencia del reality
¿Y ahora?

Por qué no salió La Voz Argentina: los motivos detrás de la ausencia del reality

La tensión fue en aumento con el correr de los minutos. El gremialista del sector de Farmacéuticos y Bioquímicos cuestionó algunas críticas que el periodista había realizado en su programa “Alguien tiene que decirlo” y le exigió que se disculpara.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Viral | Tenso cruce entre Eduardo Feinmann y Marcelo Peretta en la puerta de Radio Mitre Momentos de alta tensión se vivieron este miércoles en la puerta de Radio Mitre. El periodista Eduardo Feinmann @eduardofeinmann y @marcelodanielperetta protagonizaron un fuerte intercambio verbal tras críticas emitidas al aire. El enfrentamiento casi termina a los golpes y requirió intervención policial para evitar que pasara a mayores. El video del momento rápidamente comenzó a circular y se viralizó en redes sociales. #EduardoFeinmann #MarceloPeretta #RadioMitre #Tensión #Actualidad #Política #Argentina #RedesSociales #Reels"

Feinmann se negó a hacerlo y el ahora candidato para las elecciones nacionales de octubre adoptó una actitud prepotente y violenta, al punto de que debió intervenir el economista Guillermo “Willy” Laborda para separarlos.

Sobre el final del video, se observa cómo Peretta lanzó una patada contra Feinmann, empujándolo contra su auto. En su descargo, el periodista afirmó: “Es parte de la estructura patotera, sindical, mafiosa y corrupta y violenta que hay en la Argentina” y agregó: “A los Peretta de la vida, les digo: me van a tener que matar para callarme”.

Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades provinciales y nacionales, hacé clic aquí.

Temas
Seguí leyendo

"Sin Bandera" llega al Arena Maipú con un show romántico: cómo y dónde conseguir entradas

El Plan de la Mariposa regresa a Mendoza con su gira 2025 en el Arena Maipú

La Voz Argentina: qué exfutbolista se sumó a un fútbol tenis en pleno reality

Soledad sorprendió al elegir a su "distinto" de La Voz Argentina: ¿Coincidís?

Quién es el nuevo novio de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

Muestra fotográfica revive la historia del Camino del Inca

El pícaro comentario de Cazzu a un participante de La Voz Argentina que desató la reacción de todos

Cómo le fue a Michael Giménez, el mendocino que buscó regresar a La Voz Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué no salió La Voz Argentina: los motivos detrás de la ausencia del reality
¿Y ahora?

Por qué no salió La Voz Argentina: los motivos detrás de la ausencia del reality

Las Más Leídas

Se recuperaron más de $95 millones a favor de los vecinos de San Rafael. video
Promedio de 120 denuncias mensuales

San Rafael: más de 900 vecinos recuperaron su dinero tras reclamos en Defensa del Consumidor

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron alrededor de las 14:30
Atención

Fuertes ráfagas de viento Zonda llegaron al llano en Mendoza

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor sigue cerrado.
Alta Montaña

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor continúa cerrado

Cómo está hoy el Paso Los Libertadores este viernes 22 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un bobazo: volvete loco con nosotros
automovilismo

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un "bobazo": volvete loco con nosotros

Te Puede Interesar

Operativo especial en General Alvear por el paso de hinchas chilenos tras los intendentes en Avellaneda.
Mirá el video

Operativo especial en General Alvear para escoltar a los hinchas chilenos tras los incidentes en Avellaneda

Por Pablo Segura
El incendio afectó a tres terrenos donde hay cabañas y casas de fin de semana. 
importante operativo policial

Un incendio de pastizales terminó destruyendo casas y quinchos en Maipú

Por Pablo Segura
El diputado nacional Álvaro Fernando Martínez forma parte de las filas libertarias. 
Acuerdo LLA+CM

Qué dijo Álvaro Martínez sobre su viraje y la decisión de sumarse a una lista con cornejistas

Por Cecilia Zabala