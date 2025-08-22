Qué pasó con Eduardo Feinmann ayer en vivo y por qué fue tendencia

En las últimas horas, el periodista Eduardo Feinmann se volvió tendencia en redes tras un polémico episodio en la vía pública con una figura pública . El hecho, captado en video, desató una ola de comentarios. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

Según se pudo ver en las imágenes, el sindicalista Marcelo Peretta esperó a Eduardo Feinmann a la salida de Radio Mitre, ubicada en la calle Mansilla, con la intención de increparlo .

La tensión fue en aumento con el correr de los minutos . El gremialista del sector de Farmacéuticos y Bioquímicos cuestionó algunas críticas que el periodista había realizado en su programa “Alguien tiene que decirlo” y le exigió que se disculpara.

Feinmann se negó a hacerlo y el ahora candidato para las elecciones nacionales de octubre adoptó una actitud prepotente y violenta , al punto de que debió intervenir el economista Guillermo “Willy” Laborda para separarlos.

Sobre el final del video, se observa cómo Peretta lanzó una patada contra Feinmann, empujándolo contra su auto. En su descargo, el periodista afirmó: “Es parte de la estructura patotera, sindical, mafiosa y corrupta y violenta que hay en la Argentina” y agregó: “A los Peretta de la vida, les digo: me van a tener que matar para callarme”.

