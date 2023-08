Qué dijo el verdadero autor del cover en español de Bohemian Rhapsody sobre la versión de Ke Personajes

La agrupación liderada por Emanuel Noir subió la versión en su canal oficial de Youtube y las reproducciones se multiplicaron. Hoy las visualizaciones se acercan a los 6 millones , que sumadas a las 843 mil que acumula en Instagram, más los videos caseros subidos por quienes presenciaron el show, hicieron del cover una publicación muy popular no solo en Argentina, sino que en toda la región.

Sin embargo, no faltó quienes detectaron que la traducción del temazo escrito por Freddie Mercury es obra de un músico chileno que se especializa en “castellanizar” grandes clásicos del rock internacional y hacer sus propias interpretaciones. Se trata de Nico Borie , quien además del proyecto que denominó “Rock Traducido” es cantante de la banda de Metal “Parasyche”.

El artista que tiene un millón 600 mil suscriptores en su canal de Youtube fue advertido por sus seguidores de la canción de Ke Personajes y decidió grabar una “reacción” en esa plataforma para dar a conocer su opinión sobre lo ocurrido.

A diferencia de lo que muchos pensarían, Borie tomó de muy buena forma que la banda argentina hiciera uso de su versión para interpretarla en su show.

Usan mi adaptación de Bohemian Rhapsody - @KePersonajes (Reacción)

“ Es un honor que usen mi adaptación; no tengo ningún problema que esto pase y de hecho me alegra. Las versiones que hago al español están ahí para que las utilicen. Me siento como un mensajero, un traductor, que ya cumple su misión al momento de subirlas en mis redes sociales. Están ahí para quien las quiera utilizar”, señaló el intérprete trasandino en un nuevo video.

Nico reveló que nunca pensó que alguna de sus versiones sería llevada a un escenario de un grupo de cumbia y ante tantos espectadores (Ke Personajes actuó ante unas 15 mil personas ese día). “Quiere decir que el alcance que ha tenido ha sido bueno y me alegra un montón”, aseguró.

Qué dijo el autor del cover de Bohemian Rhapsody sobre la interpretación de Ke Personajes

En cuanto a la versión de Ema Noir, analizó que se trató de una referencia directa a cuando Queen la tocó en Wembley en 1985 para el mítico concierto Live Aid, por cómo comienza la versión de Ke Personajes, con acordes en octavas del piano.

“Es una canción muy difícil de interpretar y lo hizo muy bien, muy afinado y con su estilo propio. Me sorprende que sea un cantante de cumbia, seguramente también es rockero como tantos otros” vocales de ese género musical, agregó Borie.

Queen - Bohemian Rhapsody (Live Aid 1985)

Por último, agradeció a Ke Personajes por hacer uso de su versión y alentó a la banda que lo siga haciendo en futuros shows, “para que el rock no muera y seguir acercándolo a las nuevas generaciones”.

La versión de Nico Borie al español de Bohemian Rhapsody fue subida en su canal de Youtube el 19 de agosto de 2022 y cuenta (al día de hoy) con dos millones y medio de reproducciones. A diferencia de la interpretada por Noir en Buenos Aires, la del músico chileno es un cover completo de la icónica canción de 1975, con la misma duración de seis minutos que la original.

Mirá el cover original de Bohemian Rhapsody en español, interpretado por Nico Borie