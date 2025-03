Qué dijo Carmen Barbieri del romance entre Fede Bal y Fátima Florez: el romance secreto que nadie vio venir

Carmen Barbieri, sorprendida pero a favor

Una de las voces más esperadas en torno al supuesto romance fue la de Carmen Barbieri, madre de Fede Bal, quien no tardó en expresar su opinión en Mañanísima (El Trece). "Yo no estoy enterada de nada, me entero por ustedes, pero sí, apruebo la relación de Fede con Fátima", aseguró sin tapujos. Además, recordó que durante el Martín Fierro Latino, la humorista le pidió permiso para ir a la post fiesta con su hijo. "Yo le dije que sí, que vaya con Fede, que tenía auto. Ella es la ex del Presidente y él es el ex de tantas", lanzó con su característico humor.