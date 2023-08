PASO 2023: el insólito momento que vivió el doble de Luis Miguel.

Ante las cámaras de Crónica TV, el doble de Luis Miguel relató su inusual percance : " Vine aquí a votar y me olvidé el documento ". Aunque la pregunta inicialmente fue irónica -" ¿Pero vos podés votar en Argentina? "-, la respuesta del imitador sorprendió: " Sí, claro que sí. Tengo doble ciudadanía ".

Un doble en apuros

Entre risas y cierta confusión, el imitador lamentó la situación: "Me olvidé el DNI y ahora tengo que hacer toda esta cola, ¿a vos te parece?". Aunque no quedó del todo claro cuál era el problema, el doble de Luis Miguel mencionó que los fiscales de mesa no le permitieron votar directamente sin su documento.