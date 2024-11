Pampita rompe el silencio sobre su relación con Martín Pepa y su vínculo con Moritán

Consultada por su exclusividad en las relaciones, fue categórica: “Yo soy siempre exclusiva. Cuando estoy conociendo a alguien, conozco sólo a una persona, no me hablo con otros, no chateo, no veo a otras personas”. Estas palabras reafirmaron su compromiso con Pepa y marcaron un contraste con su trato hacia las constantes preguntas sobre su pasado amoroso.