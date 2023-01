Nueva pelea en Gran Hermano entre Alfa y Ariel: ¿qué pasó ahora?

"Yo los veía a ustedes a la noche, no dónde están las cámaras. Todos los espejaos deben tener su cámara. Yo hablo desde el primero o cuarto, quinto día que estoy . Digo cosas lindas, mando saludos, me hace bien. Charlo ", respondió el parrillero.

ariel-gran-hermano.jpg

"Ya lo vas a ver: nunca hablé mier... de vos frente a la cámara, te lo digo mirándote a los ojos", le dijo Ariel a Walter.

"De mí no podés hablar mier..., si hablás mier... de mí, mejor. Yo soy el que soy desde que entré", le respondió Alfa al Ariel.

"Lo único que me hubiera gustado es que digas que te equivocaste conmigo cuando quisiste que me expulsen de la casa y no pudiste", agregó Alfa. "Yo no dije eso. ¿Qué te expulsen?", le contestó Ariel.

"Sí, porque un depravado en la casa es motivo de expulsión", continuó Walter. "No sos un depravado, no dije esa palabra", expresó el parrillero.

alfa-gran-hermano.jpg

"En mi cumpleaños dijiste que ante la misma situación harías lo mismo. Tendrías que haber sido un tipo de ley y decir que te habías equivocado", sostuvo el comerciante de autos, según publica Telefe.

"Ahora están todo el día y no son como aquella vez, que lo vi así. ¿Por qué vamos a seguir con ese tema? ¿Por qué te enroscás con eso? Gran Hermano hubiese dicho algo, el resto son cosas tuyas", sentenció Ariel.