Netflix y la nueva película de Steve Carrell causan furor.

Si hablamos de comedia no podemos pasar por alto de todo un maestro en la materia como lo es el actor y comediante estadounidense Steve Carrell. En esta oportunidad, sobresale su papel en una película recientemente agregada al catálogo de la plataforma de streaming Netflix : “ Irresistible ”.

Las críticas fueron dispares. "Comedia alegremente divertida que ofrece un entretenimiento delicioso que sorprenderá a muchos. Una colisión entre Frank Capra y Armando Iannuci” publicó The Hollywood Reporter, en tanto que el diario británico The Guardian dijo “"Una sátira boba y escurridiza. No hay mucha química real entre los dos protagonistas o espacio suficiente para su reparto de secundarios".