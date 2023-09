Netflix: una película protagonizada por Ricardo Darín es furor en la plataforma.

Streaming Netflix: la nueva película de Adam Sandler que no vas a parar de reír

Sinopsis de "Carancho" en Netflix

La sinopsis oficial de la película describe la trama como "Un accidente de tránsito cruza los destinos de una apasionada médica que lucha por salvar vidas y un locuaz abogado que busca clientes en las guardias hospitalarias". Esta premisa promete una historia llena de intriga y dilemas morales.

Elenco estelar de "Carancho" en Netflix

El éxito de "Carancho" no solo se debe a su intrigante trama, sino también al talento de su elenco. Además de Ricardo Darín y Martina Gusmán en los papeles principales, la película cuenta con la participación de destacados actores como Darío Valenzuela, Carlos Weber, y José Luis Arias, entre otros, quienes aportan su talento y experiencia a esta producción, según publica TyC.

Si aún no has tenido la oportunidad de disfrutar de "Carancho", esta es tu oportunidad de sumergirte en un emocionante thriller argentino que ha conquistado a la audiencia de Netflix. No te pierdas esta película llena de suspenso y dilemas éticos que te mantendrá al borde de tu asiento.

Mirá el trailer de "Carancho" en Netflix