La dirección es de Will Gluck. La duración del filme es de 1 hora 49 minutos .

“Una vez allí los dos, solteros y atractivos, entablan una relación estrictamente sexual sin dejar por ello de ser amigos. Naturalmente, esta anómala relación no les traerá más que complicaciones”, cierra la descripción.

La crítica especializada tuvo opiniones divididas. "La 'Scream' de las comedias románticas (...) Los resultados son más o menos tan gamberros como parecen (no demasiado), pero también da para un buen rato de risas", valoró The New York Times.

"Aunque un tanto histérica (las cancioncillas de fondo no paran), la película se ve con cierto regocijo mientras mantiene su juguetona efervescencia, pero en cuanto surge el amor todo se hace más convencional y rutinario", señaló el diario El País.

Netflix: la película que te hará creer en el sexo entre amigos

Netflix: reparto de la película “Amigos con beneficios”

Justin Timberlake

Mila Kunis

Patricia Clarkson

Jenna Elfman

Bryan Greenberg

Richard Jenkins

Woody Harrelson

Nolan Gould

Andy Samberg

Shaun White

Netflix: tráiler de la película “Amigos con beneficios”