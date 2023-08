Está en Netflix, tiene solo 4 capítulos y es muy inspiradora

“Ésta es la historia de 5 lugares del mundo con larga longevidad: ¿qué secretos tienen y qué denominadores comunes tienen? Vamos a visitar lugares con una esperanza de vida de 100 años”, cierra la descripción.

La miniserie se propone explorar distintas locaciones en donde los estilos de vida de la gente favorecen la longevidad. Japón, Italia, Grecia, Costa Rica y Singapur son algunos de los lugares recorridos por esta producción estadounidense.

Lo nuevo de Netflix está inspirado en el libro The Blue Zones Secrets for Living Longer: Lessons From the Healthiest Places on Earth. La crítica especializada la recibió favorablemente y afirmó que se trata de “un maravilloso documental que nos llena de buenas sensaciones, buenas costumbres y, en un tono relajado y saludable, nos da algunas claves sobre cómo, en parte, aprender a vivir y disfrutar de este maravilloso regalo que es la vida”.

Diseño sin título (98).jpg Netflix tiene una miniserie con solo 4 capítulos.

Netflix: tráiler de la miniserie “Vivir 100 años: los secretos de las zonas azules”