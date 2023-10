Netflix: la película argentina que te hará ver la vida de otra manera.

“ Tito no reúne ni por cerca las condiciones requeridas para tal empleo, cosa que notan inmediatamente las personas más cercanas a Felipe: Verónica e Ivonne su ama de llaves, pero Felipe mantiene firme su decisión. Tito es la única persona, en mucho tiempo, que no lo trata con compasión”, cierra la descripción.

"Por una vez el remake es mejor que el original. Mucho no se requería, se podrá argumentar: (...) Más allá de alguna trampita dramática y el fantasma de la tipificación, 'Inseparables' es una dignísima película dirigida a público masivo, que tiende a superar sus propias debilidades”, publicó el diario Página 12. "Como ocurría con la original, 'Intratables' camina por la cornisa de la sensiblería, pero no se cae. En ese intento por, además de divertir, emocionar y dar una lección de vida, algunas escenas rozan la llama de la cursilería, pero la película no se quema y termina cumpliendo su objetivo sin golpes bajos”, afirmó el diario Clarín.

Netflix: reparto de la película “Inseparables”

Oscar Martínez

Rodrigo de la Serna

Alejandra Flechner

Carla Peterson

Rita Pauls

