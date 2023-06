Netflix: estrena la serie más esperada del año con 5 capítulos.

1- “Joan es Horrible”: “Una mujer descubre que una plataforma de streaming ha lanzado una adaptación dramática televisiva de su vida”. Cuenta con el protagónico de la gran actriz Salma Hayek.

2- "Loch Henry": "Una joven pareja viaja un tranquilo pueblo de Escocia para empezar a trabajar en el rodaje de un documental sobre la naturaleza. Sin embargo, pronto se ven atraídos por una historia local que involucra eventos impactantes del pasado" describe la información del segundo episodio.

3 -"Más allá del mar": "Historia que se remonta a un 1969 alternativo, donde dos hombres en una peligrosa misión de alta tecnología se enfrentan a las consecuencias de una tragedia inimaginable" Aaron Paul es la figura de este episodio.

4- "El día de Mazey": "Una estrella con problemas es perseguida por la prensa y los paparazzis invasivos mientras lidia con las consecuencias de un accidente de atropello y fuga".

5- "Demonio 79": "Capítulo ambientado en el Norte de Inglaterra durante 1979. Una dependienta dice que se ve obligada a cometer actos terribles para evitar para evitar un desastre".

Netflix: Cuando podrá verse la nueva temporada de Black Mirror.

El estreno se dará en distintos horarios de acuerdo a la región: 01:00 AM de México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador; a las 02:00 AM de Colombia, Perú y Ecuador; las 03:AM de Venezuela, Bolivia y Puerto Rico; las 04:00 AM de Argentina, Brasil y Chile; y a las 09:00 AM de España.

