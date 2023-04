Netflix: el clásico que protagoniza Anthony Hopkins y que causa furor.

Top 5 en Netflix Netflix: la película que dura poco más de 2 horas y no te dejará respirar

Qué dijo la crítica de "Lo que queda del día", la película de Netflix

"Es tan lúcida y tan detallada que tiene vida propia. Es grandiosa sin estar sobrecargada y está llena de sentimientos sin ser sensiblera" afirmó The New York Times. Para The Washington Post "las maravillosas actuaciones de Hopkins y Thompson son apoyadas por un buen reparto secundario y la recreación detallada que hace la película de ese pequeño universo es remarcable".