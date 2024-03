Los informes de una posible infidelidad por parte de Millepied generaron tensiones en la relación. Al consultar a Natalie Portman sobre los rumores, expresó de manera contundente: "Es terrible, y no tengo ningún deseo de contribuir a ello" . La actriz , conocida por su reservada vida personal, se refirió así a los comentarios sobre la supuesta relación extramatrimonial del coreógrafo.

Benjamin Millepied, por su parte, enfrentó acusaciones de haber tenido un amorío con la activista Camille Étienne, 20 años menor que él. Aunque inicialmente se negaron a comentar sobre la situación, la confirmación del divorcio llegó después de varias semanas de especulaciones y rumores persistentes.

image.png Natalie Portman y Benjamin Millepied anunciaron su divorcio tras 11 Años de matrimonio

Ambos artistas continúan con sus proyectos profesionales tras finalizar su matrimonio. Natalie Portman, quien recientemente protagonizó "Secretos de un Escándalo" y recibió una nominación al Globo de Oro, tiene pendiente su participación en la película de robos "Fountain of Youth" de Guy Ritchie y la serie limitada de Apple TV+ "Lady in the Lake".

Por otro lado, Benjamin Millepied, reconocido coreógrafo, recientemente trabajó en la película "Duna: Parte dos" y debutó como director con "Carmen" en 2022./Clarín