Miss Universo 2025: horario de la ceremonia y coronación 

Con la cuenta regresiva en marcha, Miss Universo 2025 vuelve a despertar el entusiasmo global con novedades sobre la final, la transmisión y el desempeño de algunas candidatas destacadas. Este año, el certamen suma nuevas participantes, ajustes en los horarios y un fuerte protagonismo latinoamericano.

La edición número 74 del concurso llega cargada de tensión, especialmente por la presencia de más de 100 mujeres que compiten por la corona. Entre ellas, varias latinoamericanas se posicionan como favoritas , impulsadas por un sólido rendimiento en preliminares. El jurado, integrado por figuras como Andrea Meza y Sharon Fonseca, evaluará liderazgo, comunicación, carisma y compromiso social.

La final de este jueves 20 de noviembre se realizará en Bangkok y podrá verse por el canal oficial de YouTube del certamen. La transmisión incluirá subtítulos en español , un dato relevante para el público argentino que sigue cada instancia del concurso. A su vez, los organizadores destacaron que esta edición incorpora a países debutantes como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique.

La gala preliminar volvió a ser uno de los momentos más analizados del certamen, con las candidatas luciendo traje de baño y vestido de noche. Este tramo suele marcar tendencias y anticipar quiénes podrían llegar con más fuerza a la final , ya que muestra la solidez de cada representante en pasarela y presencia escénica.

En los días previos, los ensayos fueron clave: allí las participantes ajustaron pasos, giros y gestos para pulir su presentación. La realización del concurso en Tailandia modificó los horarios de transmisión para América Latina, pero aun así el interés regional se mantuvo firme gracias a la cobertura desde plataformas oficiales, redes sociales y canales internacionales.

Miss Universo 2025: transmisión, votación y acceso desde la región

Para el público argentino, seguir el certamen es cada vez más sencillo. La final podrá verse este jueves a las 22 (hora argentina) a través de la plataforma oficial. La experiencia se complementa con la app de Miss Universo, donde los usuarios pueden votar por categorías como Mejor Traje Típico, Mejor Piel o la Favorita del Público.

Las opciones de votación incluyen un listado completo de participantes, entre ellas la representante argentina, Aldana Masset. La herramienta digital ofrece fotos, países y accesos directos para emitir cada voto. Este sistema fortalece el vínculo entre el público y el certamen, permitiendo que los seguidores influyan en reconocimientos paralelos.

La sorpresa de los trajes típicos y la fuerza latinoamericana

Uno de los momentos más virales de esta semana fue el desfile de trajes nacionales, donde varias representantes de la región deslumbraron por creatividad y simbolismo. El caso más comentado fue el de Vanessa Pulgarín, de Colombia, quien lució un diseño inspirado en la leyenda del Dorado, combinando dorados, simbolismos indígenas y accesorios performáticos.

Si bien no fue el atuendo más extravagante visto en la historia del certamen, su presencia y magnetismo destacaron entre las cámaras y el público. Esto alimentó especulaciones sobre su posible paso al Top 20. La región parece llegar fortalecida a la coronación, en un año donde la diversidad cultural es uno de los principales atractivos.