Aldana Masset: fue cantante de Agapornis, vive en Brasil y ahora es la Miss Universo Argentina

Durante la final del certamen nacional, emocionó al jurado y al público con un discurso que reveló su visión del concurso: “Como cantante, aprendí que no hay escenario pequeño para proyectarse y llegar a los corazones de los demás. Como Miss, aprendí que lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen. Como mujer, entendí que lo más poderoso es una mujer decidida a hacer historia con su propia historia”.

Su camino en el mundo del espectáculo comenzó a los 13 años como modelo. En 2022, se unió a la reconocida banda de cumbia pop Agapornis, experiencia que describe como un punto de inflexión en su vida: “Fue un aprendizaje muy intenso que me dio seguridad y confianza. Siempre me gustó este mundo. No tengo recuerdos que no sean cantando frente a un espejo o haciendo shows para mi familia”.