Miniserie: la adictiva joya que no vas a poder dejar de ver en Netflix

Netflix tiene una miniserie que está causando furor dentro de la plataforma de streaming. Esta producción surcoreana no paró de sumar visualizaciones desde su arribo a la N roja al punto de ser una de las más vistas.

La prensa especializada resaltó la forma en la que la trama y su narración van sumergiendo a la audiencia en un bucle del cual es muy difícil salir. "Si te gustó 'The Time Traveler's Wife', 'A time Called You' parece una versión coreana de esa película. Aunque se hace un poco pesada al final, nos deja con una nota positiva y esperanzadora”, publicó The Review Geek. "Pronto la narración va tomando más sentido y logra atrapar por completo con su inusual mezcla de misterio y amores eternos, que superan la barrera de la lógica y el tiempo”, afirmó el diario La Tercera.

Diseño sin título - 2023-10-09T121533.257.jpg Netflix: esta miniserie es imperdible.

Netflix: reparto de la miniserie “Tu tiempo llama”

Ahn Hyo-seop

Jeon Yeo-been

Kang Hoon

Netflix: tráiler de la miniserie “Tu tiempo llama”