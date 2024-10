Maya Henry revela el oscuro pasado con Liam Payne: aborto forzado y acoso constante.

El ex One Direction , Liam Payne , falleció el 16 de octubre tras caer del balcón de un tercer piso en el Hotel Casa Sur durante su estadía en Argentina . El cantante, que había viajado para sorprender a su excompañero de banda Niall Horan , fue encontrado muerto en circunstancias que involucran consumo de alcohol y posibles estupefacientes , según testigos del hotel.

En medio del luto por su muerte, resuenan las polémicas declaraciones de su ex pareja, Maya Henry , quien recientemente lo acusó de obligarla a un aborto durante su relación. Estas revelaciones fueron parte de la promoción de su libro, " Looking Forward ", donde describe episodios traumáticos que vivió cuando apenas había cumplido los 19 años.

Revelaciones en el podcast "The Internet is Dead"

En una entrevista para el podcast "The Internet is Dead", Maya habló del momento más doloroso de su relación con Liam Payne: el aborto que él la obligó a realizar en secreto, sin acompañarla ni brindarle apoyo. Según Maya, el cantante manipuló la situación para que los medios no descubrieran la noticia, desatando una serie de abusos que ella detalla en su libro.