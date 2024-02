Maxi López y el dramático pedido de Wanda Nara: un relato íntimo sobre la leucemia

En una conversación con Matías Martin, Maxi recordó el momento en que se enteró de la enfermedad de su exesposa mientras estaba en Londres. "Uno de mis amigos es el doctor. Me llaman a las cuatro de la mañana, yo estaba en Londres. Tenía llamados de él y de mi ex suegra. Yo me levanto y digo ‘qué pasó’", compartió el exfutbolista.