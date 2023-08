Margot Robbie y Brad Pitt son las estrellas de la caótica película que es furor en Star+

También te puede interesar: Star+: Guillermo Francella brilla en esta serie dramática

"Entera, grandiosa, descomunal, extravagante, salvaje…, sin ninguna duda, un peliculón al que no sirve, solo, tentarle una parte. (...) No, no ha buscado un ‘buen trabajo’ Chazelle, ha buscado lo sublime”, valoró el Diario ABC.

Para Fotogramas es, "tan irregular como magnética, 'Babylon' es un chute imprescindible en el que Margot Robbie y Brad Pitt no solo se saben las estrellas más brillantes (...) sino que dejan claro que han disfrutado de la experiencia”.

"Es una bacanal de principio a fin, no sólo la primera hora. Es la “fiesta del cine”, una exultante, descaradísima e hipervitaminada celebración de la gran pantalla”, afirmó Cinemanía.

Diseño sin título - 2023-08-30T130012.165.jpg Star+: Margot Robbie y Brad Pitt sobresalen en esta película.

Star+: reparto de la película "Babylon"

Brad Pitt es Jack Conrad.

es Jack Conrad. Margot Robbie es Nellie LaRoy.

es Nellie LaRoy. Diego Calvaes Manny Torres.

Jovan Adepo es Sidney Palmer.

Li Jun Li es Lady Fay Zhu.

Jean Smart es Elinor St. John.

Tobey Maguire es James McKay.

Olivia Wilde es Ina Conrad.

Star+: tráiler de la película “Babylon”