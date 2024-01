Entre los finalistas se encuentran Luciano, el Tirri, junto a Lourdes Sánchez, Tuli Acosta, Noelia Marzol y Yeyo de Gregorio. La destacada participación del primo de Tinelli fue elogiada por Moria Casán, quien expresó: "Yo no le veo ninguna falla, es extraordinario. Aunque no supiera caminar, a mí este hombre me conmueve."

image.png Marcelo Tinelli ¿reveló al ganador del Bailando 2023?

Sin embargo, un giro inesperado se produjo en la última emisión, donde el "Tirri" quedó eliminado. Tinelli, en un gesto de apoyo y cariño, lo llamó "ganador moral" en su publicación, lo que generó preguntas sobre quién será el ganador de la competencia.

Lo cierto es que el jueves 25 de enero, Tuli Acosta enfrentará a Lourdes Sánchez; y el viernes 26 de enero, el Conejo Quiroga enfrentará a Noelia Marzol. La gran final se vivirá el próximo lunes 29 de enero./Ciudad Magazine.