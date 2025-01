Marcelo Tinelli habló de su situación económica: ¿está en la quiebra?

Marcelo Tinelli dio una entrevista al programa Pasa Montagna y aseguró que su casa en Uruguay no está en venta como se dijo: " Es una noticia falsa que tiraron en su momento, que estoy con serios problemas económicos. Sé de dónde viene la información y quien la hizo, pero no me gusta decirlo... se ensañan por cosas que tiene la vida ".

"Me parece muy injusto decir eso. A mí no me gusta desmentir nada, me guardé y seguí. No me gusta andar desmintiendo cosas que no son verdades", concluyó Marcelo Tinelli sobre el tema. Fuente: Exitoina