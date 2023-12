Marcelo Tinelli habló de la demanda a Jonatan Viale: "Ojalá que lo condenen"

En una entrevista con Socios del Espectáculo, Tinelli respondió: "Será un tema que tendrá que resolver la Justicia. Es la primera vez que le hago un juicio a alguien, nunca en 40 años de carrera le hice un juicio a alguien y han tenido la más absoluta libertad para decir lo que quieran". El conductor, visiblemente molesto, añadió: "Pero hay algunas acusaciones que están fuera de lugar y me parece que no las podés hacer libremente. Que lo dirima la Justicia. Yo hice un juicio en el que no tengo ni ganas de mediar".

La cifra millonaria que Tinelli busca como resarcimiento es de 60.000 millones de pesos. En caso de ser favorable para el conductor de Bailando 2023, será destinado al Hospital Garrahan. Ojalá esa condena también les sirva a un montón de chicos y familias del hospital Garrahan que la están luchando, yo no quiero ningún peso para mí", remarcó.

Ante la pregunta de una posible conciliación, Tinelli fue tajante: "Lo que dijo estuvo fuera de lugar y ni tuvo el tupé de llamar para pedir disculpas. Al contrario. Además, se hace el gracioso. Me parece que no da. No tengo ganas de conciliar, porque la actitud no está. Dejo todo en el juicio y que lo decida un juez si tengo razón yo, o no. Que lo definamos en un juicio". E incluso fue un poco más allá al afirmar: "Creo que voy a aumentar esa cifra el día del juicio, y ojalá sea condenado él y el grupo periodístico donde trabaja"./Marca.