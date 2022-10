Malena Pichot cruzó a Lali Espósito por hablar de acoso.

Hace algunos días, se volvió viral un video de Lali Espósito ubicando en vivo a un televidente de la televisión española a quien la cantante calificó de " acosador", y las repercusiones no tardaron en llegar. Una de ellas fue la respuesta de la siempre polémica Malena Pichot , que cruzó a la actriz argentina y las redes no la perdonaron.

“Parece que estaba todo el mundo emocionado con esto... Yo no entiendo, nosotros estamos diciendo esto hace 20 años y nadie nos festeja nada, nunca jamás en la vida. Lo que pasa es que nosotras no lo decimos tan amablemente” , cerró.

Embed

La repercusión en Twitter después del ataque de Malena Pichot a Lali Espósito

Los usuarios de Twitter, siempre atentos, no se la dejaron pasar, y fulminaron a Pichot. "Me llama la atención como algunas feministas siempre les importa que las reconozcan a ellas más que al mismo feminismo y el mensaje. Por qué Malena Pichot ataca a Lali solo porque con lo que dijo fue más reconocida que ella, básicamente le tiene envidia y le importa poco el mensaje", fue uno de los comentarios.

malena-pichot-lali-twitterjpg.webp

"Habría que explicarle a Malena Pichot que tal vez la razón por la que viene hablando de feminismo hace años y nadie 'le festeja' nada es porque ella misma después es abiertamente agresiva con otras mujeres, descalificando a cualquiera que no se comporte o piense como ella", señaló otro usuario.

"Malena Pichot es lo mas feminismo de cartón que vi, cuando tiene la oportunidad de p**** a una mujer porque ve que un mensaje tan importante llegó a nivel mundial y ella sigue siendo una twittera mediocre. La come la envidia", agregó otro usuario en Twitter.

Lali Espósito ubicó en vivo a un televidente español y reflexionó sobre el acoso

Además de ser una gran artista, Lali Espósito es una ferviente defensora de los derechos de las mujeres, y siempre se manifiesta a favor de las causas q defienden al género. Esta semana, la diva argentina volvió a participar del programa español El Hormiguero, y destrozó a un televidente que le pidió un consejo para conquistar a una vecina.

Embed

La diva no pudo ocultar su indignación ante la historia de un televidente llamado Raúl, quien buscaba conquistar a una mujer que lo denunció por acoso el año pasado, pero que él ganó un juicio. “Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche”, argumentó el hombre que pedía ayuda.

“Realmente pienso que está buenísimo, Raúl, que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos, en el programa más visto de España, el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje ”, disparó.

Acto seguido, repasó el caso: “Él mismo cuenta que la invita a salir a su vecina, ella le dice que no. Llega al punto de denunciarlo, o sea, eso llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio. No me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto le insiste otra vez en salir”, cerró. / Primicias Ya