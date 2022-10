Lali Espósito cruzó a un televidente español: "Sos el ejemplo de un acosador"

En ese contexto, un hombre se contactó con el ciclo que conduce Pablo Motos para contar su experiencia con una mujer que no quiere salir con él.

"Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl", fue el mensaje que dejó el hombre y que impulsó a la argentina a dar un contundente mensaje sobre el acoso sexual y el consenso.

Lali Espósito hablando de un caso de acoso en El Hormiguero. pic.twitter.com/QDwUnd350O — #PorQuéTT (@xqTTs) October 7, 2022

Además hizo alusión a la denuncia que había realizado la mujer en cuestión: "Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias".

"Está buenísimo que les niñes del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien", continuó y, mirando a cámara, cerró con un comentario hacia el televidente: "Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte".

La artista no solo fue ovacionada en el estudio de TV, sino que los vitoreos se replicaron en las redes sociales, donde rápidamente se viralizó su mensaje.

En su última participación en el programa de Motos, Lali también había sido tendencia en las redes por preparar un "fernet viajero" en vivo.