Luis Zahera conquista Netflix con la mejor actuación de su carrera

Netflix: de qué se trata la película “Loco por ella”

La sinopsis de la película detalla lo siguiente: “tras conocer y pasar una noche con Carla (Susana Abaitua), la chica de sus sueños, Adri (Álvaro Cervantes) descubre que se ha escapado de un hospital psiquiátrico. Locamente enamorado y dispuesto a hacer lo que sea para volver a verla, Adri se interna como un paciente más con el fin de conquistar a Carla y, de paso, escribir el mejor reportaje de su vida para la revista Load. Pero, una vez dentro, no solo descubre que su historia de amor no es como él esperaba, sino que no va a ser tan fácil salir de allí. Con la ayuda de Saúl (Luis Zahera), su compañero de habitación, Adri comenzará un viaje de aprendizaje que lo acercará al resto de pacientes y a Carla, y lo obligará a replantearse no solo su objetivo inicial sino su visión del mundo”.