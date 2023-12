Los ganadores de Got Talent Argentina contaron todos los detalles del reality

Los hermanos Ortiz, ganadores de Got Talent Argentina.

Got Talent Argentina 2023 , el reality que se emitió en Telefe , consagró una pareja de hermanos mendocinos : los bailarines de salsa Matías (30) y Johanna Ortiz (32), oriundos del departamento de Godoy Cruz.

Consultados sobre qué iban a hacer con el premio de 15 millones de pesos que ganaron en el certamen, comentaron: " Estamos esperando que nos lo acrediten . Los dos coincidimos en no hacer gastos impulsivos y ayudar a nuestros padres, como una manera de devolverles todo lo que hacen por nosotros. Pero realmente no tenemos a qué va destinado".

En cuanto a cómo fueron sus inicios en el baile , Matías expresó: "Mi papá bailaba rock con su hermana, a mi abuela y mi mamá le gustaba mucho el folclore. El baile siempre estaba presente". Mientras que Johanna agregó: "Lo de ellos no era nada profesional. Nosotros somos los únicos de la familia que nos dedicamos a esto. Si bien tenemos nuestros trabajos, lo hacemos desde hace mucho y hemos sido muy constantes".

bailarines got talent argentina, matias y johana ortiz.jpg

"Creo que fui yo la que le dije a Mati para ir a aprender a bailar salsa", manifestó Johanna. "Una profe nos hizo una coreo de salsa cuando éramos chicos y arrancamos", añadió Matías.

bailarines got talent argentina, matias y johana ortiz.jpg Foto: Yemel Fil

Sobre cómo fue su incursión en Got Talent Argentina, Matías contó: "Completé el formulario sin que mi hermana supiera. Recién le avisé cuando quedamos seleccionados en un casting online. No me creía. Después nos enviaron los pasajes para ir a grabar el primer programa y nos pusimos a ensañar a full".

"Estar en televisión es algo totalmente diferente. Lo que nosotros hacemos siempre está destinado al público salsero, pero acá estaba destinado a un público más masivo y el desafío era gustarle a gente salsera y no salsera", completó Johanna.

bailarines got talent argentina, matias y johana ortiz.jpg Foto: Yemel Fil

Cómo fue la final de Got Talent Argentina 2023

Matías y Johanna Ortiz también dieron detalles de cómo transcurrió la final de Got Talent Argentina. "Nosotros grabamos la final y al otro día grabamos la gran final. Por eso teníamos que llevar dos propuestas y dos vestuarios. Cuando nos confirmaron que pasamos a la gran final, tuvimos que ensañar en la habitación del hotel", dijo Johanna.

"En esa gran final vino gente de la producción y nos explicó cómo era la metodología. Cada participante, después de grabar su performance, grababa como que recibía el premio. Los cinco. Ellos nos decían siéntanlo real porque eso es lo que se va a ver si ganan. Nosotros pensamos en la final del mundial para recordar esa alegría. Sabíamos que el festejo del más votado era el único que salía al aire", explicó Matías.

bailarines got talent argentina, matias y johana ortiz.jpg Foto: Yemel Fil

