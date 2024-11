Lola Latorre se sometió a una cirugía estética y reflexionó sobre la belleza y el amor propio

Lola Latorre se sometió a una rinoplastía y reflexionó sobre la belleza y el amor propio

Lola Latorre, hija de Yanina y Diego Latorre, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrarse con vendas y moretones tras someterse a una cirugía estética en la nariz. La influencer de 22 años contó que la rinoplastía fue una decisión meditada para corregir un tabique desviado y sentirse mejor con su imagen.

A través de su cuenta de Instagram, Lola explicó que la inseguridad sobre su nariz fue algo que la acompañó durante años. En una serie de historias, Latorre compartió que ya había intentado otros métodos antes de decidirse por la cirugía: “Hace tiempo que vengo con la idea de operarme la nariz. Primero empecé poniéndome ácido hialurónico para no tener que someterme a una operación, pero después me di cuenta de que me la iba a engrosar más de lo que ya la tenía”. Finalmente, el jueves pasado se operó y aseguró: “Estoy feliz”.

image.png Lola Latorre se sometió a una rinoplastía y reflexionó sobre la belleza y el amor propio Cirugía estética, presión de los estándares de belleza y el amor propio A pesar de estar contenta con su decisión, la influencer confesó que le daba inseguridad compartir el proceso, consciente de que las cirugías estéticas suelen generar opiniones encontradas. Con sinceridad, explicó: “Sé que es un tema delicado, que tiene que ver con belleza, cirugía, estándares perfectos, inseguridades y demás. Por eso me costaba un poco hablar del tema porque no quiero dar esa imagen de que si algo no nos gusta, hay que operarlo”.

La joven también reflexionó sobre el valor del amor propio en su proceso de aceptación. Comentó que, a pesar de decidir cambiar un aspecto de su rostro, sigue convencida de que cada persona debe aprender a quererse tal como es. “Hay que trabajar mucho el amor propio”, afirmó, y agregó: “También está bueno sacarle un poco ese peso y entender que, si uno tiene algo que le molesta, somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queremos”.

image.png Lola Latorre se sometió a una rinoplastía y reflexionó sobre la belleza y el amor propio Un “resultado natural” y en proceso de recuperación de la influencer Lola aclaró que el objetivo de la cirugía fue mejorar su nariz sin cambiar sus facciones: “Quería algo natural, que no me cambiara la cara ni mi expresión”. Sobre el proceso postoperatorio, contó que aún debe esperar unos meses para ver el resultado final. “Tengo moretones y puntos, pero ya me siento mejor”, relató. En tono de humor, también bromeó diciendo: “Ahora que pienso, soy parte del ‘¿quién te hizo la carita, nena?’”. Finalmente, Latorre agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y aclaró que, aunque no fue fácil tomar la decisión, el resultado la hace sentir más confiada y a gusto con su imagen./TN.