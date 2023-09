Lo tenías: el "perreo" de Abel Pintos en Got Talent Argentina.

En una noche llena de sorpresas y talento en Got Talent Argentina , los participantes Valentín Folino y Franco Reccero robaron el escenario con una atrevida coreografía de twerking que dejó a todos boquiabiertos. Pero lo que realmente hizo que la noche fuera inolvidable fue la participación especial del miembro del jurado, el renombrado cantante Abel Pintos .

L os profesores de twerking entraron al escenario ataviados con diminutos trajes de animal print , listos para mostrar su destreza en el baile. La audiencia y el jurado quedaron perplejos al presenciar la actuación llena de energía y sensualidad. Abel Pintos, en particular, quedó completamente sorprendido por el twerking , un estilo de baile que desconocía por completo. En su reflexión, el cantante expresó: "Se nota haciendo lo que hacen, aunque uno no sepa de qué se trata, se nota que lo hacen bien. Quiero quedarme con eso. Pero además y sobre todo me resultaron dos personajes encantadores".

La sorpresa no terminó ahí, ya que Abel Pintos, en tono humorístico, bromeó con la idea de que " podría haber hecho carrera en esto ". El público comenzó a animarlo y a pedirle que " mueva la colita ", y el cantante no defraudó al mostrar su propia versión de "perreo" , ganándose los aplausos de todos en el estudio.

Renata Antúnez, una valiente niña de ocho años , protagonizó otro momento emotivo en Got Talent Argentina. Ingresó al escenario llorando, pero su actuación fue una verdadera sorpresa para todos. Antes de su presentación, uno de los jueces, Emir Abdul, se acercó a consolarla y reveló que la conocía de las audiciones .

Renata demostró un talento inmenso al realizar una coreografía al ritmo de "Bitch Better Have My Money" de Rihanna. Al finalizar, Emir expresó conmovido: "Ellos están jugando siempre. Era muy insegura y mírenla ahora, ya ganaste, mi amor".

Abel Pintos, por su parte, predijo un futuro brillante para Renata: "Te veía bailar y pensaba en que en 20 años van a hacer el repaso de tu carrera, van a ver este video, nosotros vamos a haber estado acá y vos vas a ser una estrella".

La jurado Flor Peña también compartió palabras de aliento: "¿A qué otra cosa viniste a este mundo si no es a bailar? No escuches nada de lo que te digan, vos estudiá que lo mejor que podés hacer es prepararte. No te exijas de más y tenés que ser feliz. Fuimos muy felices con tu baile, sos hermosa", según publica Primicias Ya.

La noche en Got Talent Argentina estuvo llena de emociones, risas y, por supuesto, mucho talento. La combinación de twerking y la actuación conmovedora de Renata Antúnez hicieron que esta gala fuera inolvidable.