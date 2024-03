Lindsay Lohan la rompe en Netflix con la película que no baja del primer puesto

También te puede interesar: Recién estrena en Netflix y está película japonesa es considerada una obra maestra

Las críticas fueron muy variadas. "Netflix se ha especializado en el tipo de contenido anodino que se puede poner de fondo mientras se plancha (...) Es lo que esperamos de ellos a estas alturas, pero no es lo que deseamos para Lohan”, publicó The Guardian. "Si necesitas una comedia romántica tontorrona para sobrellevar los largos y duros días de la realidad, has venido al lugar adecuado", afirmó The New York Observer.

Esta película es tendencia en Netflix.

Netflix: reparto de la película “Un deseo irlandés”

Lindsay Lohan

Ed Speleers

Alexander Vlahos

Ayesha Curry

Jane Seymour

Elizabeth Tan

Jacinta Mulcahy