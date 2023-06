Levantaron el programa Intrusos en el espectáculo 

El programa "Intrusos en el espectáculo" no salió este jueves al aire en su horario habitual debido a un paro de trabajadores en América TV. El motivo del paro fue el reclamo del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) por mejoras salariales y condiciones laborales. Es por ello que el paro llevó a la modificación de la grilla del canal, y en lugar de transmitir en vivo, se emitió un programa grabado en un horario posterior al programado originalmente.

El SATSAID solicitó a las cámaras empresarias ATA y CAPIT un reajuste del 26% sobre todos los conceptos salariales vigentes a septiembre de 2022, así como un incremento del 54% para el trimestre de julio a septiembre de 2023. También pidieron el pago de una suma fija no remunerativa y por única vez de $240.000 debido a la alta inflación que ha afectado el poder adquisitivo de los trabajadores.

@Intrusos no sale al aire por ahora por el paro de @SATSAIDnacional

El comunicado completo

“Visto que hemos solicitado a las cámaras empresarias ATA y CAPIT un reajuste del 26% para el mes de junio 2023 sobre todos los conceptos salariales remunerativos y no remunerativos vigentes a septiembre 2022; y además, un incremento del 54% para el trimestre de la paritaria julio a septiembre 2023 sobre todos los conceptos salariales remunerativo y no remunerativos vigente a septiembre 2022; junto con el pago de una suma fija no remunerativa y por única vez de $240.000, en virtud de los altos índices de inflación acontecidos en los últimos meses, los que superaron ampliamente los aumentos otorgados debilitando el salario de los trabajadores y las trabajadoras”, inician con su mensaje.

Y continúan: “Considerando que las Cámaras ATA y CAPIT han realizado una propuesta para el mes de Junio de $40.000, la cual resulta insuficiente y lejana de la realidad y de nuestra solicitud, condenando así a un fuerte debilitamiento del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras que se encuentran bajo el ámbito de los convenios 131/75 y 643/11″.

“Que esta propuesta fue rechazada de plano por el SATSAID por absurda, insólita y absolutamente insuficiente porque no resuelve el desfasaje salarial y no atiende correctamente las proyecciones futuras de inflación, que nos encontramos en un estado de urgencia y necesidad, que amerita una respuesta inminente es que”, añaden y puntualizan:

Ratificar nuestra solicitud de un reajuste del 26% para el mes de junio 2023 sobre todos los conceptos salariales remunerativos y no remunerativos vigentes a septiembre 2022; y un incremento del 54% para el trimestre de la paritaria julio a septiembre 2023 sobre todos los conceptos salariales remunerativo y no remunerativos vigente a septiembre 2022; y el pago de una suma fija no remunerativa y por única vez de $240.000.

Convocar a PAROS DE 3 HORAS POR TURNO PARA LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO DE 2023, con presencia en los lugares de trabajo, en todas las empresas del país alcanzadas por los Convenios Colectivos de Trabajo 131/75 y 634/11, en apoyo a nuestra solicitud de recomposición salarial. La implementación y modalidad de la medida estará a cargo de cada representación sindical atendiendo la variedad de turnos y programación en las empresas y en las distintas jurisdicciones.

DISPONER la implementación de TRABAJO A CONVENIO sin prestación de horas extras ni la realización de relevos de función desde las 0:00 del día JUEVES 22 DE JUNIO hasta las 24:00 hs del VIERNES 23 DE JUNIO DE 2023

Realizar Asambleas, para informar de la situación, y organizar la medida de acción directa que se ha dispuesto, en procura de lograr nuestro objetivo salarial

Realizar la denuncia en el Ministerio de Trabajo sobre el estancamiento de las negociaciones salariales y las medidas gremiales dispuestas

Publicar en las carteleras gremiales, aplicaciones y difundir en los medios de comunicación que dispone el SATTSAID.

