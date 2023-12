La película italiana de Netflix que rompió récords mundiales

“Cuando se despierta a la mañana siguiente, no es un día como cualquier otro. Ya ha pasado un año y Dante no recuerda lo que hizo. Además, se da cuenta de que Alice está embarazada. Pasa otro y nace su hija. A partir de ese momento, el tiempo pasa muy rápido para él y ya no es capaz de detenerlo y controlarlo. Y ya no recuerda algunos de los momentos más importantes de su vida”, cierra la descripción.

La crítica la valoró con buenas reseñas y calificaciones. "Combina la comedia y la tristeza para recordarnos que hay que ir más despacio y apreciar la vida”, afirmó Ready Steady Cut.

336329473_592406629480235_4651953078554767963_n.jpg Netflix: esta película italiana conquistó a la audiencia.

Netflix: reparto de la película “Ya era hora”

Edoardo Leo

Barbara Ronchi

Mario Sgueglia

Francesca Cavallin

Raz Degan

Massimo Wertmüller

Stella Trotta

Andrea Purgatori

Netflix: tráiler de la película “Ya era hora”