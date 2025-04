"La Negra" Vernaci también cruzó a Viviana Canosa: "No creo que lo haga por maldad o por rating"

Para comenzar, la conductora de radio se remitió al caso cuando la nombran en varios portales de comunicación: “Se vé, nada más que un graph con la palabra ‘trata, Comodoro Py e Implicados ’ y está tu cara. Ahí digo ‘pará, esto no es una bizarreada, tengo que salir a hablar y decir que no es lógico ni normal’”.

Tampoco dejó de lado las consecuencias que implican esta denuncia, en especial a sus familiares y persona cercanas. “Tengo una familia, amigos y personas que no pueden pensar cualquier (...). Alguien que no te conoce no puede dar a entender que vos sos algo tan aberrante como un pedófilo y debería haber castigo a eso ”.

"No tengo idea, supongo que el periodista estaba leyendo una causa. No creo que lo haya hecho porque lo agarró de algún lado y pensó en poner los nombres de éstas personas ”, continuó La Negra.

No perdió tiempo en acusar a Luis Ventura, quien lo encasilló como un tipo de persona que se siente impune al realizar declaraciones dañinas sin pruebas reales: “Por supuesto, sino no estaría pasando esto. Claro que hay una impunidad, hablás en potencial y se terminó. Empiecen a conjugar bien los verbos, díganlo en presente o pasado, no en potencial. Díganlo con el verbo como va, a ver si se la bancan”.

Si bien afirmó que también iniciará acciones legales contra las acusaciones, Vernaci se distanció de los dichos de Tagliani y Canosa cuando, en un show de stand up y un programa de chimentos, respectivamente bromeaban con la pedofilia. En ese sentido, dijo que nunca diría tales cosas, porque durante su niñez sufrió un abuso.

Para finalizar, le resulta extraño que la conductora de "Viviana en vivo" actúe contra ella, ya que si bien no son amigas y no tuvieron peleas importantes en el pasado, asegura que alguien o algo la llevó a realizar la denuncia: “No conozco la forma en que piensa Viviana Canosa. No creo que una persona como ella lo haga por maldad o por rating. Tampoco creo que se deje usar. Pero a todo eso lo verá mi abogado en la justicia”.

Fuente: NA.