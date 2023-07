La confesión de Jésica Cirio: habló de su rejuvenecimiento vaginal

La conductora de La Peña de Morfi comenzó diciendo "estoy en lo de Ripetta, me estoy tomando la presión porque en un ratito nada más entro al quirófano a hacerme una pequeña intervención, que ahora les cuento de qué se trata. Estoy acá haciendo esta historia porque con todo lo que está pasando, me parece que está bueno ser consciente siempre que nos vamos a hacer una intervención estética hacerlo con un cirujano o un médico de confianza y que realmente tenga criterio para trabajar".

En The Wolf of Wall Street

En The Wolf of Wall Street Leonardo DiCaprio encuentra inspiración en un video viral de YouTube

"Ahora sí, ya salí de la intervención, fueron 15 minutos, muy rápido. Me hice un láser en las partes íntimas que te ayuda a rejuvenecer, a mejorar la piel", agregó Jésica Cirio .

Y luego detalló: "Está buenísimo, yo me lo hago una vez por año porque, más allá de cuidarnos por fuera también tenemos que cuidarnos por dentro. Y me parece que es algo que hay que mantener y cuidar, así que les dejo acá, Luis Ripetta es mi cirujano y con él que me hago absolutamente todo. Si quieren hacer consultas sobre eso, tiene muchísimos beneficios".