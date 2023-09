L-Gante dio un adelanto del tema que compuso en la cárcel

Tras obtener las primeras declaraciones del cantante sobre lo que fueron estos casi tres meses detenido en la DDI de Quilmes, Kampfer "se la jugó" y le pidió que diera un adelanto de uno de los temas que compuso durante este tiempo que pasó en la cárcel y salió bien porque L-Gante no dudó en cantar una estrofa de lo que será su próximo tema.

"Ma, lo de nosotros lo recuerdo bien. No puedo olvidar cuando te hice el amor. Me gusta fumar muy cerca de tu piel, sos mi inspiración. Otra noche, otro día. Otra rima, otra poesía. Otra cama que no es la mía. Otro trago más para la herida", cantó Elian Valenzuela.