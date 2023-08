José Luis Perales: "Estoy más vivo que nunca"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPeralesOficial%2Fstatus%2F1688647093244571648&partner=&hide_thread=false CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

"Hola amigo, les hablo desde Londres, un lugar maravilloso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y ya estamos a punto de marcharnos. De repente, nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca”, dice Perales en un video.