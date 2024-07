¡Irreconocible!: revuelo en redes después de ver cómo quedó Ricky Maravilla tras una cirugía estética

El popular cantante de cumbia , Ricky Maravilla, volvió a ser el centro de atención en las redes sociales luego de aparecer con un notable cambio en su rostro. Tras unos meses de mantenerse alejado de los medios, el artista reapareció en un video promocional publicado por una conductora televisiva, quien lo presentó como su próximo invitado. Las imágenes del video no tardaron en volverse virales.

Embed Cómo que la señora sin sombrero es Ricky Maravilla? pic.twitter.com/brUibi7yzv — Moni Aguirre (@m0n0na) July 3, 2024

La reacción de las redes sociales al ver a Ricky Maravilla

Ante los evidentes resultados de la cirugía estética del cantante, la reacción de los usuarios en las redes sociales no se hizo esperar. En la plataforma X (anteriormente Twitter), los comentarios irónicos y sarcásticos se multiplicaron rápidamente. Los internautas no tuvieron piedad al expresar sus opiniones sobre el nuevo look del cantante. "¿Qué le pasó?", "¿Se olvidaron de sacarle algún hilo?", y "Lo cosieron como a un matambre" fueron algunas de las críticas que circularon en la red social.