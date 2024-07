Además de los problemas de salud y económicos, los hermanos Font no mantienen una relación cordial . Luis Font reveló en una entrevista que vive en la calle y que fue sometido a una cirugía . " Mi propio hermano hizo que me expulsaran de Locomía y caí en un pozo sin fondo que me causó una depresión y una adicción muy fuerte ", confesó Luis en una reciente entrevista a Pronto España. Por su parte, Xavier declaró que se alejó de su hermano por su salud mental , describiéndolo como una persona "complicada y compleja".

Integraba una agrupación musical muy famosa, se hizo una cirugía y ahora vive en la calle

Luis Font recurrió a las redes sociales para compartir su difícil situación. "Soy Luis Font. Quería comentaros que ayer me operaron del menisco y empieza una nueva etapa con el nombre de 'El diario de un sintecho'", anunció. El artista reveló que vive en la calle y debe tomar medicación para evitar coágulos tras la operación.

En una entrevista con Socialité, de Telecinco, confirmó: "Este banco es el resultado de cómo me veo, en la calle. He tenido un problema en el menisco y no tenía fuerzas para seguir cantando en el metro, y sin entrar mucho en detalle, me he visto obligado a vivir en la calle y a aceptarlo con dignidad". Entre lágrimas, pidió públicamente: "Por favor, que no me cobren mes de adelanto".

La maldición de Locomía

Para quienes recuerdan a Locomía, es imposible olvidar la pegadiza letra de su canción más famosa. Sin embargo, el éxito del grupo se perdió entre disputas, miserias, consumo de drogas y orgías. La relación con su productor, José Luis Gil, terminó en un enfrentamiento que resultó en la disolución del grupo, según publica Clarín.

A casi 40 años de su creación, la maldición parece persistir, cobrando la vida de tres exintegrantes: Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas. La historia de Locomía es un recordatorio trágico de cómo la fama puede desvanecerse y dejar tras de sí una estela de tragedia y dolor.