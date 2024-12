Impacto en Gran Hermano: Jenifer Lauría rompe el silencio sobre su relación con Ricardo Centurión

Gran Hermano | La relación con Ricardo Centurión: del amor al conflicto

Lauría relató que su relación comenzó como un amor genuino, asegurando que no buscaba fama ni reconocimiento público. Sin embargo, durante su embarazo, su vida se transformó en lo que describió como un “infierno”. A pesar de estar profundamente enamorada, mencionó las infidelidades como la principal causa de la ruptura: "Me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón".