HBO Max tiene una película ideal para las personas solteras

“ Plus one ” es el nombre de esta película que ya está ubicada entre las más vistas. Maya Erskine y Jack Quaid son los protagonistas de esta historia dirigida por Jeff Chan y Andrew Rhymer.

“A medida que celebran un brindis tras otro, la pareja descubre un mundo de solteros mientras buscan una distracción para pasar o el rato”, cierra la descripción.

Las críticas fueron muy buenas. "Una aventura amorosa de calidad superior. Los fans del género no deberían perdérsela (...) Los protagonistas llevan el peso de la película", afirmó Variety. "El formato de 'Plus One' no revolucionará el género pero es efectivo. (...) [con] buenos e ingeniosos diálogos dichos con gracia por dos intérpretes con química”, valoró el sitio MicropsiaCine.

plus one.jpg Esta divertida película está entre las más vistas en HBO Max.

HBO Max: reparto de la película “Plus One”

Maya Erskine

Jack Quaid

Alex Anfanger

Kiersten Armstrong

HBO Max: tráiler de la película “Plus One”