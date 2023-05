La plataforma de streaming HBO Max se caracteriza por tener excelentes documentales dentro de su catálogo. Sobresalen aquellos dedicados a prestigiosas figuras del deporte y del ambiente artístico. En estos últimos se encuentra una de las tendencias actuales, “Love to Love You, Donna Summer” .

"El documental nos muestra quién era Summer fuera del escenario, pero debería haber profundizado más en su música" afirmó Variety.

Según Deadline es "un conmovedor retrato de una brillante cantante que luchó contra la fama y la fe".

HBO Max: cuánto dura “Love to Love You, Donna Summer”

Tiene una extensión total de 1 hora 45 minutos. Ideal para subir el volumen y disfrutar de un solo tirón.

donna.webp HBO Max: la película documental que es tendencia y te atrapará.

HBO Max: reparto de “Love to Love You, Donna Summer”

Dirigido por Roger Ross Williams y la hija de Donna Summer, Brooklyn Sudano.

HBO Max: tráiler de “Love to Love You, Donna Summer”

Love to Love You, Donna Summer | Tráiler Oficial subtitulado | HBO Documentary Film

“Love to Love You, Donna Summer” está disponible en HBO Max y podés verla aquí a través de CTC+ Plus.