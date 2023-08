“Feliz cumple bebita linda”, le respondió Nara , junto a un emoji de un corazón. De esta manera, demostró sus ganas de volver a formar parte del círculo íntimo de la pareja. A pesar de este gesto amigable por parte de Zaira, Paula no respondió públicamente al mensaje , lo que generó cierta curiosidad en sus seguidores. Aún así, a pesar de que tienen sus diferencias, no se descarta que las amigas vuelvan a compartir tiempo juntas.

Cabe recordar que los conflictos comenzaron durante el pasado verano, cuando Zaira inició un romance con Facundo Pieres, quien tuvo una una relación en algún momento con Paula. Si bien oportunamente ambas minimizaron la situación, de hecho Nara nunca terminó de oficializar del todo el vínculo con el polista, la amistad se fue enfriando.

Las modelos ya no se mostraron juntas y fue Chaves la primera en admitir que estaban en un impasse. Todo ocurrió en un intercambio con sus seguidores, a quienes invitó a que le realizaran preguntas, y uno apuntó a la amistad que ya no es. “¿Nunca más hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”, se leyó en la función de la red social. Y esta vez, Paula no anduvo con vueltas. “La vida misma. Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona”, señaló reflexiva y luego fue al grano. “Está todo bien. Pero nuestros no están más en la misma sintonía”.

image.png ¿Hay reconciliación entre Zaira Nara y Paula Chaves?: el gesto de acercamiento entre ambas La Voz

La reconciliación está latente desde que se hizo notorio el distanciamiento. Por ese entonces, Zaira se había referido al vínculo con la conductora en diálogo con LAM. “¿Creés que hay alguna posibilidad de charla entre ambas?”, le preguntó el cronista. “Yo la amo a Pau. Pau es mi familia. Soy la madrina de Filipa. Lo adoro a Pepe también. Yo los presenté”, afirmó Nara de manera contundente.

Incluso en alguna oportunidad Pedro también se manifestaba positivo respecto a una posible reconciliación entre las modelos. “Yo la quiero mucho, se la quiere mucho en la familia, y me parece que es algo que está pasando, que el tiempo se va a acomodar. Pero soy sincero, tampoco es algo en lo que me meto”, admitió el productor en una nota a Socios del espectáculo./Infobae y La voz