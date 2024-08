Habló Marley y respondió a las acusaciones con pruebas.

"Estoy muy mal, dormí pésimo, esto me tomó de sorpresa. Estoy hablando por mis hijos, por Mirko y Milenka , que es una bebé muy esperada y que me llevó mucho tiempo poder tenerla", compartió Marley, evidenciando el impacto emocional que esta situación ha tenido en su vida personal. Según sus declaraciones, estas acusaciones surgieron en un momento muy especial para él, y asegura que todo se trata de falsedades acompañadas de pedidos de dinero y amenazas.

Marley aclaró que conoce a Adrián Alfredo Molina desde hace 35 años y que su vínculo siempre fue entre personas mayores de edad . "Tengo pruebas. Hubo un vínculo muy sano y lindo durante 2 o 3 años", afirmó, añadiendo que no suele hablar de temas tan personales, pero se ve obligado a hacerlo por las circunstancias.

Un vínculo que cambió por demandas económicas

El conductor también detalló cómo la relación se deterioró cuando Molina le pidió una cifra alta de dólares para cubrir deudas. "No podía en ese momento y le dije que no. Ahí, la relación se enfrió, no le cayó muy bien y el año pasado apareció con amenazas", explicó Marley, señalando que estos hechos son el origen de las acusaciones que ahora enfrenta.

Con una firme postura, Marley asegura que continuará defendiendo su verdad con las pruebas que ya presentó ante la Justicia, buscando proteger tanto a su familia como a su reputación.