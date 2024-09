Grave acusación contra Luck Ra: lo denuncian por estafa millonaria en Jujuy

El cantante de cuarteto Luck Ra enfrenta una grave denuncia por estafa tras no haberse presentado en un show programado para el pasado 11 de febrero en Monterrico, Jujuy. Según la denuncia, se le habría pagado por adelantado 20 millones de pesos por su actuación, monto que no fue devuelto luego de que el cantante no se presentara.