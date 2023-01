Gran Hermano: Romina y Marcos ganaron la prueba del líder.

La prueba consistió en tomar anillos de goma con las dos manos, mientras las parejas de jugadores se pararon enfrentadas, haciendo fuerza para que no se caigan los discos. En ese instante, Alfa comenzó a hablar para desconcentrar a sus contrincantes. “Te estoy viendo por el espejo, Romi”, decía. Y no paró de hablar de cualquier cosa durante todo el tiempo que duró el juego de resistencia. Así, saludó a todas las abuelas, y en ese interín aprovechó para revelar que a él no le interesa el aspecto físico de las personas. “Yo me enamoro del interior, nunca me importó si es rubia, alta, linda o fea”, destacó. Entonces, Lucila la Tora Villar le dijo que le iba a presentar a su mamá. “Preferentemente entre 20 y 50 años, y altura, mínimo 1,64 metros”, anunció el exenemigo de Ariel Ansaldo.

Durante la noche anterior, cuando Alfa tuvo que cumplir la prueba que le pidió Gran Hermano para poder festejar su cumpleaños, que fue tratar de convencer a los hermanitos que iba a abandonar la casa, Ariel fue uno de los primeros en ponerse mal por este hecho y en pedirle que no lo hago. Esta actitud del participante de Berazategui conmovió a Alfa y finalmente, cuando se reveló el misterio, se dieron un abrazo adelante de todos.

Durante la prueba del líder, el participante de las bandanas en la cabeza continuó mandándole saludos a todos sus conocidos, mencionando nombres de a uno, y luego se puso a cantar sin parar.

“Les recuerdo que hace mucho calor en ese sector de la casa”, informó Del Moro, cuando describió cómo seguía la prueba. Mientras, en el estudio de Telefe, los exparticipantes que fueron eliminados del reality se sumaron a las opiniones del panel acerca de quiénes serían los próximos nominados y salvados. En esta ocasión, quedaron dos jugadores líderes que tendrán que consensuar a quién salvan después de la próxima gana de nominación, según publica TeleShow.

Después de casi una hora y mientras tuvieron que ir sumando discos a la prueba sin que se les caigan, finalmente la dupla de Nacho y Alfa perdió la competencia cuando se les cayeron los anillos completamente desarmados al suelo.

El miércoles van a nominar en vivo, y durante la noche del jueves la pareja de Romina y Marcos, tendrá que ponerse de acuerdo a qué jugador van a rescatar de la nominación.