Gran Hermano: ¿qué le hizo Alfa a Romina que causó indignación?

"Vení, dale. Dame un beso", comenzó diciéndole Alfa a Romina, quien firme en su postura le respondió: "No, no. Está todo bien, Alfa".

romina-y-alfa.webp

Alfa: -Dame un abrazo. Mirame.

Romina: -No, no quiero hablar. Ya me dijiste todo lo que me tenías que decir.

Alfa: -Mirame. A mí me duele. Me angustia…

Romina: -A mí me dolió más, Alfa.

Alfa: -No entendiste lo que te quise decir. Lo hablé con Juan (psicólogo de GH) y todo.

Romina: -SÍ, Alfa. Lo dijiste, y no quiero hablar más. A mí me dolió mucho.

Alfa: -No entendiste lo que te quise decir. Usé una palabra que no te gustó…

Pese al esfuerzo de Walter para tener una charla con Romina, la diputada siguió firme en su postura y no quiso reconciliarse con el jugador que fue su aliado durante gran parte de la competencia.

La tremenda pelea entre Alfa y Romina que terminó en llanto

Romina y Alfa se hicieron muy unidos en la casa de "Gran Hermano", sin embargo, tras un duro enfrentamiento su amistad podría verse desmoronada. En la emisión de este jueves del ciclo que conduce Santiago del Moro en Telefe, se pudo ver el momento en el que ambos participantes se pelean y las cosas no terminan nada bien. ¿Será el fin de la amistad?

Romina se quebró en llanto y gritos porque Alfa se metió con sus hijas - Gran Hermano 2022

Todo comenzó por un inesperado comentario que le hizo Walter a la ex diputada. Alfa escuchó un nuevo grito del exterior que según él decía: "Romina, deja de hacerte la boluda" y fue a contárselo directamente a Romina, pero hizo un desafortunado comentario.

"Para mi con lo que vos te estás haciendo contra es el tema de tus hijas. Con una posición de víctima porque extrañas a las chicas pero vos estás acá (...) se ve eso cuando vos te pones a llorar con la foto", expresó Alfa y Romina reaccionó inmediatamente en su contra.

"Te estás yendo al carajo", le dijo Romina indignada por su comentario. "Si pongo las fotos de mis hijas es para que mis hijas vean que las tengo siempre presentes, no soy ninguna actriz, ninguna mentirosa. Lo estás diciendo vos Alfa", le dice.

De inmediato Romina sale de la habitación enfurecida y le grita desde el pasillo: "No me hablés más Alfa". Esto hizo que la participante rompiera en llanto e incluso que durante la gala de salvación de este jueves, estuviese con cara de incomodidad y molestia. Fuente: Telebajocero