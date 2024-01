Gran Hermano: "No me gusta verme insultando así en televisión", dijo Cata.

“Creo que la gente tibia no se banca mi personalidad. Hay muchos caracoles que no me aguantan. Me parece que joden mis formas pero cuando algo me enoja voy de 0 a 100“ , declaró la médica pediatra.

Embed Cata le dio sus votos finales a Emma



Registrate ahora en https://t.co/Dqxe1MgPGE Viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/zUWWmyn6cU — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 16, 2024

Ceferino Reato le preguntó a la doctora si no le pareció desubicado decir que quería que Florencia salga de la casa por alta presión. “Fue al pasar pero yo fui la primera que le tomó la presión y la acompañó al confesionario”, respondió la flamante eliminada.

Gastón Trezeguet y Eliana Guercio repararon en la gran cantidad de insultos que profanó Catalina, especialmente contra Emmanuel y Sabrina, y Julieta Poggio también reparó en cómo “se la creyó y pecó de soberbia”.

La santafesina aseguró que en ningún momento intentó imitar a “Furia”, y Sol Pérez volvió a hacer hincapié en la presunta homofobia de ella hacia Emma por decirle que “le daba asco”.

“Yo estoy segura de cómo se lo dije y de cómo soy yo. El que no vivió con Emma hay cosas que no va a entender. Es una persona ansiosa y agresiva”, afirmó Cata, pero Trezeguet le dijo que se terminó yendo porque se comportó así con todos en la casa.

video-57.jpg

“Me sorprendió que no saquen a Emma, pero no me sorprendió que yo me vaya”, destacó la pediatra.

La disolución de las furiosas y la pelea con Emmanuel según Cata

Juli le preguntó a Cata por cómo le soltó la mano Furia a Agos, y ella respondió que “a las personas que quiere las defiende a muerte”, para luego ahondar en su pedido de disculpas hacia Emmanuel.

“En el careo no podía creer lo mentiroso que era”, opinó la santafesina, a lo que Santiago del Moro y los analistas le dijeron que “Emma le ganó” a pesar de que ella lo niegue. Catalina indicó que el estilista “se victimizó” tras la pelea.

Más tarde, cuando vio cómo Furia insultaba a Agostina por sus espaldas, Cata lloró un poco y lamentó la situación.

Catalina siguió firme contra todos

La doctora defendió su postura de que Sabrina es una “calientap…” y luego disparó en su contra por el juego e histeriqueo que tiene con Alan en la casa.

“Son aburridisimos. Juegan para que los shipeen afuera y dice cosas horribles de su novio”, declaró Cata, que de paso aprovechó para decir que jamás le hubiese dado bola a Williams, que le tenía ganas.

video-54.jpg

“Yo en ningún momento caretee nada. Por ejemplo, a Rosina le dije que me parecía una boluda cuando bailaba porque es insoportable que se levante haciendo eso al ritmo de Butakera”, continuó Catalina sobre su comportamiento en la casa de Gran Hermano.

De cara a un posible repechaje, Catalina dijo que “si vuelve va a ser la misma”, y luego ingresó Isabel al estudio para repasar algunos de los confluctos que mantuvieron.

“A mí ese tipo de cosas de andar escuchando por atrás no me gusta y se lo dije pero también pudimos hablar y la escuché”, aseguró Cata ante una Isa disconforme por los comentarios que hicieron las Furiosas sobre la situación de su hijo.

"No me gusta verme insultando así en televisión", reconoció Catalina, en especial después de ver una lluvia de términos despectivos que le dedicó a Rosina tiempo atrás.

Catalina dio su voto final

Sin ningún tipo de sorpresas, la quinta eliminada le dio dos votos a Emmanuel, por lo que él empezará la sexta gala de nominación con dos unidades en contra rumbo a la placa.

"Quiero reiterar que no soy homofóbica. No tengo esa maldad. Él estaba muy vivaracho en la casa, y si bien se ve todo, vivirlo es diferente. Creo que él tomó lo que le dije y lo usó. Eso me sacó. Yo soy auténtica", concluyó.