Gran Hermano: la emoción de Marcos al recibir a su familia.

“Podría decir mil cosas. Mi papá por ahí dice que soy un ejemplo y que hago las cosas como tienen que ser. Pero mi ejemplo es mi hermano: siento tanto orgullo por él. En comparación, siento que él es mi principal ejemplo de vida y que pasó por momentos difíciles con la cabeza en alto. Es la persona que más admiro" aseguró Marcos.

“Mi mamá, mi papá, mi hermana y mi hermano son el mejor premio de mi vida. Me siento afortunado con Dios y con la familia que me tocó. Las cosas van y vienen, y pueden llegar en cualquier momento, pero lo más importante son ellos. Siempre me dieron el ejemplo y el amor que hace falta”, sentenció el primo. / Telefe