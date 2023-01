Gran Hermano: habrían reconocido acoso en la casa

En la previa de la salida de un nuevo participante este domingo por la gala de eliminación, la casa de Gran Hermano vive momentos tensos. Uno de los más molestos es Walter "Alfa" SAntiago, que no estuvo de acuerdo con la decisión de salvar a Ariel Ansaldo.

Mientras charlaba en la cocina con Agustín Guardis, Marcos Ginocchio y Daniela Celis, Walter explicó que su gesto hacia Camila solo había sido una "broma" y lo comparó con una actitud de Thiago Medina. "¿Thiago no ha jugado con vos, que se te ha tirado encima?", le preguntó a Agustín.

" Él se ponía de costado a propósito, iba Thiago y se le tiraba encima. Ponele que yo saltaba: 'Pará un poquito, lo estás jodiendo a un chico vulnerable'. No, en serio te estoy diciendo, es lo mismo ", sostuvo Alfa.

Así, agregó: "él se ponía de costado en la cama, los primeros días, a propósito. Se ponía así de costado a dormir, se hacía el dormido y decíamos, jorobando entre nosotros: 'Thiago, Agustín te está mostrando la cola'. Cagándonos de risa, nos reíamos todos, ¿o no?"

Los usuarios de Twitter no perdonaron a Alfa y salieron a cuestionarlo. "Qué horror todo"; "No entiendo cuál es la gracia"; "Le cambió la cara a Agus"; "Repugnante todo lo que dice"; "Me parece nefasto", comentaron.